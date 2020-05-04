Университет: Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3,5 млн
Более 3,5 млн случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано по всему миру. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, число заразившихся на данный момент составляет 3 502 126 человек, умерли 247 107. Всего выздоровели 1 119 817 инфицированных.
Больше всего случаев инфицирования - 1 156 924 - выявлено в США, где зарегистрирован 67 451 летальный исход. Далее по числу заражений следуют Испания (217 466), Италия (210 717) и Великобритания (187 840).
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