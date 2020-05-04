Вручение премии Shorty Awards за успехи в соцсетях прошло в онлайн-формате

Ежегодная церемония вручения награды Shorty Awards за активность и успехи в социальных сетях состоялась в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Трансляция мероприятия велась в воскресенье на официальном сайте премии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Лучшей актрисой стала австралийка Ребел Уилсон. Жюри отметило ее роли в фильмах "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit), "Кошки" (Cats), "Отпетые мошенницы" (The Hustle) и "Ну разве не романтично?" (Isn't It Romantic?), вышедших на экран в 2019 году. Аккаунт Уилсон в "Инстаграме" насчитывает 7,8 млн подписчиков.

Самым успешным комиком назван южноафриканец Тревор Ноа. По мнению судей, став в 2015 году ведущим вечерней передачи The Daily Show на американском кабельном канале Comedy Central, Ноа превратился в одного из ведущих политических сатириков в США. В Instagram на телеведущего подписаны 5,9 млн человек, его читателями в Twitter являются 10,6 млн пользователей.

Наиболее популярной в интернете знаменитостью признана американская актриса, певица и модель Зендая. В прошлом году она исполнила главную роль в сериале "Эйфория" (Euphoria) телеканала HBO, а также сыграла в фильме "Человек-паук: Вдали от дома" (Spider-Man: Far from Home). Кроме того, Зендая успешно продолжала развивать карьеру в сфере моды, а число ее подписчиков в Instagram превысило 68,5 млн.

Самым популярным во Всемирной паутине животным стала самоедская лайка по кличке Майя. Ее хозяйка, живущая в Германии, регулярно публикует забавные видео с участием собаки. Ролики с участием Майи на YouTube набрали более 128 млн просмотров.