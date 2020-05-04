Избежать тяжелого протекания болезни и даже смерти может поможет временное подавление иммунной систему на раннем этапе заражения коронавирусом. К такому sdjle пришли ученые из Университета Южной Калифорнии. Об их исследованиях рассказывает Journal of Medical Virology, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Ученые выяснили, что иммунитет может быть перегружен в связи со взаимодействием двух защитных систем: сначала борьбу с вирусом начинает врожденный иммунитет, а затем в действие вступает адаптивный.

В этот момент адаптивный иммунитет способен помешать врожденному одолеть COVID-19. Работа двух защитных систем ведет к чрезмерной реакции - так называемому цитокиновому шторму, который серьезно ухудшает состояние пациента.

По мнению исследователей, применение иммуносупрессоров может задержать деятельность адаптивного иммунитета и поможет уничтожить инфекцию.

31 декабря 2019 года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке нового типа коронавируса (вызывает болезнь COVID-19). Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Во всем мире установлено более 3,4 миллиона случаев заражения, умерли более 243 тысяч заболевших.