В ООН призвали к политическому диалогу в Венесуэле после сообщений о попытке госпереворота

ООН считает разрешение политического кризиса в Венесуэле возможным только посредством диалога с соблюдением прав человека. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг на видеобрифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о неудавшейся попытке группы наемников осуществить госпереворот в Венесуэле.

"Мы видели эти сообщения, - сказал он. - Для нас единственный путь продвижения вперед ситуации в Венесуэле - это политический диалог, который позволит решить кризис. Только политическое решение при полном уважении прав человека".

3 мая венесуэльские власти сообщили о том, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента страны Николаса Мадуро. По утверждению Мадуро, среди наемников были американские граждане, которые являются сотрудниками Службы безопасности главы Белого дома Дональда Трампа. Задержанный за участие в операции гражданин США Люк Александр Денман на допросе заявил, что наемники должны были взять под свой контроль аэропорт и доставить туда президента страны Николаса Мадуро, чтобы затем увезти его в США.