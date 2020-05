Умер один из основателей рок-н-ролла Литл Ричард. Об этом сообщил сын музыканта Дэнни Пенниман. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает Rolling Stone.

На момент смерти ему было 87 лет.

Причина смерти устанавливается.

Певец стал широко известен благодаря своим хитам Tutti Frutti, Long Tall Sally , Rip It Up/Ready Teddy, She's Got It и другим композициям.