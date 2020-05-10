Johnson & Johnson намерена создать 1 млрд доз вакцины от коронавируса в 2021 году

В мире 10 мая 2020 21:17 (UTC+04:00)
Johnson & Johnson намерена создать 1 млрд доз вакцины от коронавируса в 2021 году

Американский производитель фармацевтических препаратов Johnson & Johnson рассчитывает в 2021 году получить до 1 млрд доз вакцины от нового коронавируса. С таким заявлением выступил в воскресенье глава этой компании Пол Стоффелс в эфире телекомпании ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы работаем над тем, чтобы произвести 1 млрд доз вакцины в следующем году", - подчеркнул Стоффелс, напомнив о том, что компания в сентябре рассчитывает приступить к ее клиническим испытаниям. По его словам, производство, как ожидается, будет запущено в конце 2020 года.

"Мы были бы только рады, если бы [пандемия нового коронавируса] прошла без необходимости создания вакцины, - ответил он на соответствующий вопрос ведущего. - Но мы не думаем, что это произойдет". Стоффелс подчеркнул, что, по его мнению, с учетом нынешних темпов заражения людей в мире, вакцина необходима будет для того, чтобы контролировать распространение вируса.

Ранее руководство компании распространило заявление, в котором указывалось, что клинические испытания на людях экспериментальной вакцины от коронавируса начнутся не позднее сентября. Как отмечалось в сообщении, Johnson & Johnson рассчитывает, что вакцина будет разработана к началу 2021 года. На разработку вакцины совместно компанией и биомедицинским управлением перспективных исследований и разработок при министерстве здравоохранения США будет выделено более $1 млрд.

16 марта в Сиэтле (штат Вашингтон) начались испытания первой экспериментальной вакцины от коронавируса. Прототип был разработан Национальными институтами здравоохранения США и биотехнологической компанией Moderna. Вакцина может быть доступна для широкого применения в течение 12-18 месяцев.

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