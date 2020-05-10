За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло более чем на 61 тыс.

В мире 10 мая 2020 23:07 (UTC+04:00)
За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло более чем на 61 тыс.

Число инфицированных коронавирусом в мире выросло за сутки более чем на 61 тыс., превысив 3,9 млн. При этом количество подтвержденных летальных исходов увеличилось более чем на 8 тыс. и превысило 274 тыс., сообщила в воскресенье Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 11:00 мск 10 мая в мире были зарегистрированы 3 917 366 инфицированных и 274 361 умерший. Число заразившихся увеличилось за сутки на 61 578, а умерших - на 8 499. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 707 946 и 155 552 соответственно. За 24 часа число заразившихся возросло на 25 608, а умерших - на 1 319.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились 1 655 378 человек, 98 723 умерли. По числу инфицированных (18 537) за сутки этот регион уступил Европе, но умерших (6 830) за последние 24 часа там больше.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 10 мая там выявлено 255 728 инфицированных, зафиксировано 8 878 летальных исходов. За 24 часа число заболевших возросло на 9 706, умерли 130 человек.

Как следует из информации, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 245 775. Далее следуют Испания (223 578), Италия (218 268), Великобритания (215 264), Россия (209 688), Германия (169 218), Бразилия (145 328), Турция (137 115), Франция (137 008) и Иран (106 220). За минувшие сутки Бразилия поднялась на седьмую позицию с девятой, поменявшись местами с Францией.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Грузия обсуждает создание безопасных коридоров для туристов с Израилем и Австрией
Грузия обсуждает создание безопасных коридоров для туристов с Израилем и Австрией
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху условились о взаимодействии двух стран в разработке вакцины от COVID-19
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху условились о взаимодействии двух стран в разработке вакцины от COVID-19
Верховный суд Израиля утвердил коалиционное соглашение Нетаньяху и Ганца
Верховный суд Израиля утвердил коалиционное соглашение Нетаньяху и Ганца
Loading Bars
Лента новостей
За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло более чем на 61 тыс. В мире 23:07
Джонсон заявил о начале ослабления карантина в Великобритании с 13 мая Европа 22:46
На севере Берлина произошел крупный пожар Европа 22:28
«Азеришыг» перешел на усиленный режим работы в связи с погодными условиями Общество 22:20
В Нью-Дели госпитализировали экс-премьера Индии Манмохана Сингха Другие страны 22:17
СМИ: сезон "Формулы 1" стартует в Австрии 5 июля Спорт 21:55
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 21:35
Johnson & Johnson намерена создать 1 млрд доз вакцины от коронавируса в 2021 году В мире 21:17
Число выздоровевших от коронавируса в Турции достигло 92 691 Турция 20:58
В передаче "Формула власти" российского телеканала "Россия-24" повествовалось и о важной роли Азербайджана в достижении Победы над фашизмом (ВИДЕО) Политика 20:37
В Польше число смертей от коронавируса достигло 800 Европа 20:14
Чемпионат мира по велоспорту на шоссе может пройти в ноябре на Ближнем Востоке Спорт 19:58
Сборная Китая стала победителем Кубка наций по шахматам Другие страны 19:45
Советник Трампа считает, что уровень безработицы в США в мае - июне может превысить 20% США 19:31
В УЕФА опровергли информацию о проведении матча Лиги чемпионов 7 августа Спорт 19:14
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 10.05.2020 Политика 19:00
Группа депутатов Нацсобрания Франции намерена оспорить закон о режиме ЧП Европа 18:45
Ариф Гулиев: Созданное Гейдаром Алиевым государство, великие дела и мудрые идеи будут жить вечно, пока существует независимый Азербайджан Политика 18:32
В 97-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева Банк Республика поддержал уязвимые группы населения (ФОТО) Общество 18:11
В Азербайджане выявлено 97 случаев инфицирования коронавирусом, 30 вылечившихся, один скончался Общество 17:58
"Реал" может сократить зарплаты футболистам в следующем сезоне на 30% Спорт 17:50
В Британии сменили лозунг карантинной кампании Европа 17:27
Глава ЕК пригрозила начать против Германии санкционную процедуру из-за решения суда по ЕЦБ Финансы 17:15
Боец Стерлинг хочет провести с Яном поединок за вакантный титул UFC Спорт 16:56
Александр Шаровский: Современная культура Азербайджана и становление ее ярких представителей связаны с именем великого лидера Гейдара Алиева Политика 16:33
Власти Чехии не планируют продлевать режим чрезвычайной ситуации Европа 16:22
В Азербайджане опубликовано завтрашнее расписание телеуроков по профобразованию Общество 16:07
Обнародовано завтрашнее расписание школьных телеуроков в Азербайджане Общество 15:45
Real TV подготовил репортаж о книге, посвященной легендарному азербайджанскому разведчику Мамедгусейну Асадову (ВИДЕО) Политика 15:27
Отношения Москвы и Баку строятся на прочной взаимовыгодной основе - российские эксперты Политика 15:17
Виртуальный концерт, посвященный 97-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, будет транслироваться на телеканалах (ФОТО) Общество 14:45
Великий Гейдар Алиев оставил после себя великое наследие - народный писатель Натиг Расулзаде Политика 14:35
Крупнейшие авиакомпании Японии впервые позволили стюардессам не носить обувь на каблуках Другие страны 14:29
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посадили дерево в честь дня рождения великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) Политика 14:00
В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 143 человека Европа 13:23
Военнослужащие Индии и Китая подрались на границе Другие страны 13:11
Фергюсон был отправлен в больницу после поражения от Гейджи Спорт 12:57
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 200 тыс. Россия 12:54
Обнародована фактическая погода в Азербайджане Общество 12:37
Завтра в Азербайджане до 20 градусов тепла Общество 12:14
Гейдар Алиев был великой личностью, имя которого золотыми буквами вписано в историю – легендарный разведчик Шамиль Сулейманов Политика 12:00
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) Политика 11:45
Более тысячи человек вылечились в Москве после коронавируса за сутки Россия 11:17
В Губе произошло землетрясение Происшествия 11:01
Первый с начала апреля случай заражения COVID-19 выявлен в Ухане Другие страны 10:45
Роб Собхани: Ведущие мыслители международных отношений восхищались Гейдаром Алиевым за его глубокое понимание глобальной геополитики Политика 10:23
Roland Garros может пройти без зрителей Спорт 10:18
Число смертей пациентов с коронавирусом во всем мире превысило 279 тыс. В мире 10:03
ВС Армении 26 раза нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:43
Гейдар Алиев спас Азербайджан, поставил на путь стабильности и развития во всех сферах – народный художник Омар Эльдаров Политика 09:38
Гейджи победил Фергюсона и проведет следующий бой против Нурмагомедова Спорт 09:16
Главный инфекционист США ушел на 14-дневную самоизоляцию США 09:09
Трамп раскритиковал Джорджа Буша США 08:54
В Южной Корее зафиксирован самый большой рост числа инфицированных COVID-19 за месяц Другие страны 08:43
Сехудо сенсационно завершил карьеру после победы на UFC 249 Спорт 08:35
В Кыргызстане выявлен 71 новый случай COVID-19 Кыргызстан 08:27
Жорж Сен-Пьер будет введен в Зал славы UFC Спорт 08:13
Число инфицированных коронавирусом в Казахстане превысило пять тысяч Казахстан 08:05
В Белом доме усилили уборку помещений после заражения сотрудницы коронавирусом США 07:56
ВВС США сообщили о разрушении в космосе топливного бака разгонного блока "Фрегат" США 07:45
Кровавый нокаут: Каттар сразил Стивенса точным ударом на UFC 249 Спорт 07:39
За сутки в Китае выявлены 14 случаев активного заражения коронавирусом Другие страны 07:24
В Японии 13 мая могут одобрить новый экспресс-тест на коронавирус Другие страны 07:05
Число жертв коронавируса в мире превысило 280 тысяч В мире 06:41
Трамп поздравил UFC с проведением турнира во Флориде США 06:19
Футболисты "Боруссии" Витсель и Джан травмировались на тренировке Спорт 05:51
Nikkei: Mazda запросила у трех банков кредит в $2,8 млрд из-за вызванных пандемией убытков Другие страны 05:29
В Бразилии из-за коронавируса погибли более 10 тысяч человек Другие страны 05:11
Ресторан в Германии раздал посетителям шляпы для соблюдения дистанции Европа 04:44
Ученые заявили, что с Марса на Землю могут попасть новые вирусы В мире 04:17
Джонсон объявит о незначительном смягчении карантина в Великобритании Европа 03:54
Обама назвал катастрофой реакцию Трампа на коронавирус США 03:31
Илон Маск заявил о намерении перенести штаб-квартиру Tesla из Кремниевой долины Россия 03:14
В UFC подтвердили, что победитель боя Фергюсон - Гейджи встретится с Нурмагомедовым Спорт 02:49
Госдеп постарается продлить оружейное эмбарго против Ирана США 02:21
Еще 58 человек с коронавирусом умерли в Москве Россия 02:02
Клубы АПЛ начнут тестировать игроков на коронавирус с 14 мая Спорт 01:38
Сотрудники Секретной службы США заразились коронавирусом США 01:19
Пираты в Гвинейском заливе атаковали два судна Другие страны 00:56
Трамп предложил еще одной стране помощь в борьбе с коронавирусом США 00:35
Описано будущее городов в эпоху постпандемии В мире 00:29
Мехрибан Алиева: Для нашего народа Гейдар Алиев был великим лидером, которому принадлежат неоценимые заслуги в развитии Азербайджана (ФОТО) Политика 00:13
Сегодня 97-я годовщина со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева Политика 00:01
У побережья Филиппин произошло землетрясение Другие страны 9 мая 23:55
В Москве произошел пожар в больнице для пациентов с коронавирусом, есть погибший Россия 9 мая 23:52
Коронавирус назвали преимуществом для Китая Другие страны 9 мая 23:41
Гейдар Алиев ценил в людях настоящий, истинный талант - народная артистка Хураман Гасымова Политика 9 мая 23:30
Парламент Франции утвердил продление режима ЧП до 10 июля Европа 9 мая 23:14
В Греции за сутки выявлено 19 случаев заражения коронавирусом Европа 9 мая 22:58
Глава UFC заявил, что намерен организовать третий бой Миочича и Кормье к августу Спорт 9 мая 22:51
Ночные клубы назвали новым рассадником коронавируса Другие страны 9 мая 22:37
Юлий Гусман: Люди веками будут хранить память об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве Политика 9 мая 22:24
Коронавирус выявлен у 1656 российских военных Россия 9 мая 22:09
Во Франции выявлен новый очаг коронавируса Европа 9 мая 22:00
Николас Кейдж сыграет в продолжении фильма "Сокровище нации" В мире 9 мая 21:53
Кубок наций: Теймур Раджабов одержал свою первую победу Спорт 9 мая 21:35
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки выросло более чем на 95 тыс. В мире 9 мая 21:13
Вклад Азербайджана в годы Великой Отечественной войны - виртуальная выставка (ВИДЕО) Социум 9 мая 21:09
СМИ: выход новых AirPods отложен из-за коронавируса В мире 9 мая 21:08
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 9 мая 20:59
Все новости