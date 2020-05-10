За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло более чем на 61 тыс.

Число инфицированных коронавирусом в мире выросло за сутки более чем на 61 тыс., превысив 3,9 млн. При этом количество подтвержденных летальных исходов увеличилось более чем на 8 тыс. и превысило 274 тыс., сообщила в воскресенье Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 11:00 мск 10 мая в мире были зарегистрированы 3 917 366 инфицированных и 274 361 умерший. Число заразившихся увеличилось за сутки на 61 578, а умерших - на 8 499. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 707 946 и 155 552 соответственно. За 24 часа число заразившихся возросло на 25 608, а умерших - на 1 319.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились 1 655 378 человек, 98 723 умерли. По числу инфицированных (18 537) за сутки этот регион уступил Европе, но умерших (6 830) за последние 24 часа там больше.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 10 мая там выявлено 255 728 инфицированных, зафиксировано 8 878 летальных исходов. За 24 часа число заболевших возросло на 9 706, умерли 130 человек.

Как следует из информации, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 245 775. Далее следуют Испания (223 578), Италия (218 268), Великобритания (215 264), Россия (209 688), Германия (169 218), Бразилия (145 328), Турция (137 115), Франция (137 008) и Иран (106 220). За минувшие сутки Бразилия поднялась на седьмую позицию с девятой, поменявшись местами с Францией.