Названы самые уязвимые для коронавируса работники

Охранники, водители, повара и медперсонал мужского пола по статистике чаще остальных умирают от осложнений, возникающих из-за нового коронавируса. Такие данные обнародованы на сайте Национальной статистической службы (ONS) Соединенного Королевства, передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru".

В основу анализа легла информация о 2494 летальных исходах из-за коронавируса среди граждан трудоспособного возраста (20-64 года). Почти две трети умерших — мужчины (1612 человек).

Самыми уязвимыми признаны охранники, далее следуют повара и водители автобусов. Во всех случаях речь идет исключительно о работниках мужского пола.

Ранее в понедельник ученые объяснили, что мужчины чаще заражаются коронавирусом и умирают из-за более высокой концентрации в крови определенного фермента, с которым связывается вирус.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании зафиксировано 220,4 тысячи случаев коронавируса. Страна находится на четвертом месте среди стран по распространенности коронавирусной инфекции.