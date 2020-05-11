ВОЗ подтверждает заражение коронавирусом по всему миру 4 млн человек

Число случаев заболевания, вызванного коронавирусом, превысило в мире 4 млн. Эту статистику подтвердил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В мире насчитывается более 4 млн случаев [вызываемого коронавирусом заболевания]", - сказал он.

Коснувшись на брифинге объявленного рядом стран смягчения мер по самоизоляции, гендиректор призвал осуществлять такие послабления "медленно и постепенно", чтобы "защитить жизни". Предпринимая шаги по стимулированию экономики, напомнил он, странам необходимо сохранять бдительность в отношении поведения вируса, чтобы быстро принять меры, если будут обнаружены новые заболевшие. Глава ВОЗ в связи с этим обратил внимание на рост числа случаев заражения в Германии и Республике Корея после ослабления ограничений, а также на выявленном в китайском городе Ухане очаге инфекции. "К счастью, эти три страны имеют действующие системы для обнаружения случаев заболевания и реагирования на них", - сказал он.

Говоря о возобновлении в некоторых странах занятий в учебных заведениях, Тедрос Аданом Гебрейесус призвал власти оценить способность школ "сдерживать распространение инфекции", а также принимаемые меры по предотвращению заражения. По его словам, требуется "ясное понимание нынешнего распространения заболевания COVID-19 и того, насколько тяжело вирус сказывается на детях".

Как отметил гендиректор ВОЗ, первые серологические исследования говорят о том, что "относительно небольшая доля населения имеет антитела к заболеванию COVID-19". Это означает, что "наибольшая часть населения все еще восприимчива к вирусу". "До тех пор пока нет вакцины, всеобъемлющий пакет мер является нашим самым эффективным набором инструментов для борьбы с COVID-19", - констатировал он.