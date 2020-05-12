Генсек ООН продлил удаленную работу штаб-квартиры организации до конца июня

Сотрудники штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке продолжат работать из дома как минимум до 30 июня. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил во вторник на видеобрифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генсек информировал сотрудников, что после консультаций с высшим руководством организации и ее медицинской службой он принял решение о продлении текущего режима удаленной работы до конца июня 2020 года, - сказал Дюжаррик. - Генеральный секретарь также сообщил, что сейчас прорабатывается план по постепенному и безопасному возвращению к работе в здании штаб-квартиры, когда это будет возможно".

В понедельник губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что частичное снятие санитарных ограничений, введенных из-за распространения нового коронавируса, начнется в трех из десяти районов штата с 15 мая.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 80 тыс. человек, в том числе около 26 тыс. - в штате Нью-Йорк.