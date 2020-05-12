За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло более чем на 82 тыс.

Количество инфицированных коронавирусом в мире выросло за сутки более чем на 82 тыс., приблизившись к 4,09 млн. При этом количество подтвержденных летальных исходов увеличилось более чем на 4 тыс. и превысило 283 тыс.Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 12:00 (GMT+4) 12 мая в мире были зарегистрированы 4 088 848 инфицированных и 283 153 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 82 591, а умерших - на 4 261. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 755 790 и 157 880 соответственно. За 24 часа число заразившихся возросло на 24 184, а умерших - на 1 277.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились 1 743 717 человек, 104 549 умерли. По числу инфицированных (41 266) и умерших (2 675) за сутки этот регион превзошел Европу.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 12 мая там выявлено 274 027 инфицированных, зафиксировано 9 138 летальных исходов. За 24 часа число заразившихся возросло на 8 063, умерли 125 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 298 287. Далее следуют Россия (232 243), Испания (227 436), Великобритания (223 064), Италия (219 814), Германия (170 508), Бразилия (162 699), Турция (139 771), Франция (137 491) и Иран (109 286).

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. ВОЗ признала ее пандемией. Статистические данные организации учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами.