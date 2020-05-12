За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло более чем на 82 тыс.

В мире 12 мая 2020 23:48 (UTC+04:00)
За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло более чем на 82 тыс.

Количество инфицированных коронавирусом в мире выросло за сутки более чем на 82 тыс., приблизившись к 4,09 млн. При этом количество подтвержденных летальных исходов увеличилось более чем на 4 тыс. и превысило 283 тыс.Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 12:00 (GMT+4) 12 мая в мире были зарегистрированы 4 088 848 инфицированных и 283 153 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 82 591, а умерших - на 4 261. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 755 790 и 157 880 соответственно. За 24 часа число заразившихся возросло на 24 184, а умерших - на 1 277.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились 1 743 717 человек, 104 549 умерли. По числу инфицированных (41 266) и умерших (2 675) за сутки этот регион превзошел Европу.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 12 мая там выявлено 274 027 инфицированных, зафиксировано 9 138 летальных исходов. За 24 часа число заразившихся возросло на 8 063, умерли 125 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 298 287. Далее следуют Россия (232 243), Испания (227 436), Великобритания (223 064), Италия (219 814), Германия (170 508), Бразилия (162 699), Турция (139 771), Франция (137 491) и Иран (109 286).

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. ВОЗ признала ее пандемией. Статистические данные организации учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Турция в январе-марте сократила экспорт в страны D-8
Турция в январе-марте сократила экспорт в страны D-8
США предложили Ирану прислать самолет за своими гражданами
США предложили Ирану прислать самолет за своими гражданами
В Иране коронавирусом заразилось еще 1683 человека, скончалось 45
В Иране коронавирусом заразилось еще 1683 человека, скончалось 45
Loading Bars
Лента новостей
Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились из-за опасений по поводу восстановления экономики Финансы 00:39
Uber рассчитывает приобрести сервис доставки еды GrubHub Бизнес 00:32
Обнародовано расписание школьных телеуроков в Азербайджане на сегодня Общество 00:15
Белый дом подтвердил решение Пенса лично не встречаться с Трампом США 00:15
Чемпионат Чехии по футболу возобновится 23 мая Спорт 00:03
Задержанный в Венесуэле наемник сообщил о встрече Гуайдо с главой Silvercorp в США в марте Другие страны 00:02
За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло более чем на 82 тыс. В мире 12 мая 23:48
В штате Нью-Йорк за сутки выросла смертность от коронавируса США 12 мая 23:44
Чемпионат Португалии по футболу возобновится 4 июня Спорт 12 мая 23:27
Главный инфекционист США считает заниженным число жертв COVID-19 в стране США 12 мая 23:15
Граждане Азербайджана из Беларуси будут доставлены в страну (ВИДЕО) Политика 12 мая 23:09
Турция в январе-марте сократила экспорт в страны D-8 Турция 12 мая 23:07
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 98 тысяч Турция 12 мая 22:56
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет активную роль в борьбе с пандемией и в глобальной плоскости Политика 12 мая 22:38
Глава Минэнерго США назвал одно из важнейших условий выживания американских энергокомпаний Энергетика 12 мая 22:34
Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что пандемия рано или поздно закончится, и после этого атмосфера, дух солидарности в нашем обществе станут еще крепче Политика 12 мая 22:30
Генсек ООН продлил удаленную работу штаб-квартиры организации до конца июня В мире 12 мая 22:27
Президент Ильхам Алиев: Принятие превентивных мер позволило нам на первоначальном этапе преодолеть эту ситуацию с малыми потерями Политика 12 мая 22:25
Президент Ильхам Алиев: Развитие Сумгайыта сегодня во многом связано с промышленным потенциалом города Политика 12 мая 22:19
Instagram позволит удалять много комментариев сразу и закреплять понравившиеся ИКТ 12 мая 22:15
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является одной из стран, первыми предпринявших превентивные шаги в борьбе с пандемией Политика 12 мая 22:12
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 12 мая 22:01
Жителей китайского Уханя поголовно протестируют на коронавирус Другие страны 12 мая 21:11
Многократно увеличились выплаты азербайджанских страховщиков по страхованию жизни в марте 2020 г. Экономика 12 мая 20:38
Представители Азербайджана примут участие в гимнастическом фестивале EUROGYM в 2021 году Общество 12 мая 20:37
В Азербайджане на карантин помещены 33 осужденных, инфицированных коронавирусом Общество 12 мая 20:15
Незначительно сократились выплаты азербайджанских страховщиков в марте 2020 г. по обязательным видам страхования Экономика 12 мая 19:57
Игорь Коротченко: Молчание Пашиняна вызывает все больше вопросов - ИНТЕРВЬЮ Политика 12 мая 19:46
Позиция Туркменистана по преодолению коронавируса представлена на форуме БАФ Бизнес 12 мая 19:39
Генеральный директор ВОЗ направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 12 мая 19:29
Многократно выросли выплаты азербайджанских страховщиков в марте 2020 г. по добровольным видам страхования Экономика 12 мая 19:20
Грузия и Франция обсудили вопросы безопасности пассажироперевозок в Грузии Транспорт 12 мая 18:56
Ценные бумаги минфина Азербайджана вызвали значительный спрос Финансы 12 мая 18:51
Президенты РФ и Туркменистана обсудили вопросы торгово-экономического взаимодействия Туркменистан 12 мая 18:46
В Азербайджане выросло число POS-терминалов Финансы 12 мая 18:39
Основатель Недель мод в Европе и Азии обратился к Азербайджану (ВИДЕО) Стиль 12 мая 18:37
Азербайджан планирует экспорт стройматериалов на новые рынки Бизнес 12 мая 18:31
Казахстан значительно нарастил импорт продукции из Франции Энергетика 12 мая 18:22
В Азербайджане выявлено 104 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 55, скончался один человек – Оперативный штаб Общество 12 мая 18:20
Азербайджанский завод расширит производство полиэтиленовых труб Бизнес 12 мая 18:13
Производитель кондитерских изделий в Нахчыване о планах производства в текущем году Бизнес 12 мая 18:05
Дед армянского премьера дезертировал и воевал на стороне немцев – российский эксперт Политика 12 мая 17:52
Микаил Джаббаров: Цель Азербайджана - построить цифровую экономику, и в этом вопросе наша страна открыта к сотрудничеству с Францией (ФОТО) Экономика 12 мая 17:51
В суды направлены 8 уголовных дел в отношении 13 должностных лиц Минтруда Азербайджана Общество 12 мая 17:49
Фикрет Садыхов: Факт сотрудничества деда Никола Пашиняна с фашистами позор для Армении Политика 12 мая 17:48
Дональд Трамп считает, что рост цен на нефть обусловлен снижением уровня добычи Саудовской Аравией Энергетика 12 мая 17:48
Оборот по платежным картам в Азербайджане значительно вырос Финансы 12 мая 17:46
Венгерские музыканты исполняют на азербайджанском языке "Сары гялин" (ВИДЕО) Культура 12 мая 17:36
Американский инвестбанк Bluestone получил лицензию в Узбекистане Узбекистан 12 мая 17:30
Турция увеличила товарооборот с Кыргызстаном Турция 12 мая 17:29
В бакинской профшколе началось производство медицинских масок Общество 12 мая 17:26
Один из самых дорогих стартап проектов Азербайджана планирует выйти на зарубежные рынки ИКТ 12 мая 17:26
В Туркменистане построена новая автозаправочная станция Строительство 12 мая 17:26
Турция увеличила товарооборот с Туркменистаном Турция 12 мая 17:21
Госкомитет Азербайджана: Большинство обращений за первую треть года связано с бытовым насилием Общество 12 мая 17:20
Цицино Бичикашвили поддержала юных талантов Грузии и Азербайджана в период пандемии Культура 12 мая 17:18
В Ереване проходит акция протеста Армения 12 мая 17:12
В Азербайджане к рассмотрению на заседании Милли Меджлиса рекомендованы поправки в 14 законов Политика 12 мая 17:10
Азербайджан увеличит производство стройматериалов Бизнес 12 мая 17:07
Денежная масса Центробанка Азербайджана увеличилась Финансы 12 мая 17:04
Севиль Микаилова: Азербайджан в авангарде глобальной борьбы с коронавирусом и предлагает свой опыт международному сообществу (ВИДЕО) Политика 12 мая 17:03
Талантливые азербайджанские дети проявляют активность в любых условиях (ФОТО/ВИДЕО) Интересное 12 мая 16:55
Дмитрий Песков заразился коронавирусом Россия 12 мая 16:52
В Узбекистан из Кореи прибыл гуманитарный груз, стоимостью около $192.000 Узбекистан 12 мая 16:38
Премьер-министр Грузии обещает продать фермерам дизельное топливо ниже рыночной цены Грузия 12 мая 16:35
Утверждены Положения трех структур при минэкономики Азербайджана Политика 12 мая 16:34
Участок международной трассы Запад-Восток в Грузии откроется в 2020 году Грузия 12 мая 16:33
Казахский банк раскрыл убытки за первый год своей деятельности в Узбекистане Узбекистан 12 мая 16:30
Президент Казахстана: Максимальный ИПН в Казахстане должен быть не больше 15% Казахстан 12 мая 16:27
Турал Гянджалиев: Слова армянского омбудсмена о правах человека - очередное шоу Политика 12 мая 16:26
В Баку обновляется инфраструктура водоснабжения и канализации (ФОТО) Общество 12 мая 16:24
ЕС выделил €117 млн на восемь проектов по борьбе с пандемией Европа 12 мая 16:14
Минфин Туркменистана проводит аукцион по продаже объектов государственной собственности Тендеры 12 мая 16:10
Эльхан Алескеров: Президент Ильхам Алиев подал мировому сообществу пример того, как можно и нужно работать в условиях пандемии Политика 12 мая 16:06
Минэнерго Азербайджана обнародовало объемы нефтедобычи за апрель 2020 года Энергетика 12 мая 15:48
В Туркменистане увеличивается производство упаковочных лент Бизнес 12 мая 15:46
Эльмар Мамедъяров: Армяно-азербайджанский конфликт не позволяет в полной мере реализовать потенциал интеграции внутри СНГ Политика 12 мая 15:44
Посольство Мексики в Азербайджане организовало презентацию фильма в режиме онлайн Общество 12 мая 15:32
Азербайджан расширяет географию экспорта хурмы Бизнес 12 мая 15:23
Госнефтефонд о поступлениях в рамках реализации проекта разработки ряда месторождений Энергетика 12 мая 15:21
СГБ Азербайджана распространила информацию в связи со спецоперацией в Минкультуры (ВИДЕО) Политика 12 мая 15:17
ВР о геологоразведочных работах на перспективных структурах в Азербайджане Энергетика 12 мая 15:15
БТА запустило в Баку очередной проект для повышения безопасности дорожного движения (ФОТО) Общество 12 мая 15:15
Азербайджанская компания внесла вклад в создание инструментария по развёртыванию блокчейна ИКТ 12 мая 15:01
Эльмар Мамедъяров: Азербайджан привержен политическому урегулированию конфликта в кратчайшие сроки (ФОТО) Политика 12 мая 15:01
Обнародованы объемы перевалки грузов через порты Турции за январь-апрель этого года Турция 12 мая 14:59
Узеир Новрузов вместе с артистами Цирка дю Солей представили проект о карантине (ВИДЕО) Культура 12 мая 14:58
Nar работает в усиленном режиме для обеспечения непрерывности услуг клиентам – главный исполнительный директор Экономика 12 мая 14:54
Когда жизнь на карантине облагораживает душу! Баку в строках и рифмах (ВИДЕО, ФОТО) Культура 12 мая 14:54
Access Bank объявил тендер по закупке аккумуляторов Экономика 12 мая 14:41
В Азербайджане для получения финансовой помощи обратились свыше 127 тыс. налогоплательщиков Экономика 12 мая 14:37
В Азербайджане обнародованы правила приема суббакалавров в вузы Общество 12 мая 14:36
Вопрос о совершении Хаджа зависит от решения Саудовской Аравии Общество 12 мая 14:30
Руководство Армении проводит ту же политику, что и армянский легион Вермахта - политолог Политика 12 мая 14:29
Госбанк «Туркменистан» повысит процент по кешбэку Финансы 12 мая 14:25
Хозобщество Туркменистана Sahabatly активизирует сотрудничество с Венгрией и Нидерландами Бизнес 12 мая 14:11
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии фабрики по производству медицинских масок и предприятия по производству защитных комбинезонов в Сумгайыте (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12 мая 14:11
FAO в Азербайджане: Несмотря на трудности в период пандемии, мы продолжаем оказывать поддержку фермерам Бизнес 12 мая 14:05
Как пандемия коронавируса повлияла на товарооборот между Турцией и Италией? Турция 12 мая 14:00
В Азербайджане обнародованы детали в связи со вступительными экзаменами по языкам в вузы Общество 12 мая 13:56
Все новости