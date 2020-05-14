Первый пуск ракеты Ariane 6 могут перенести на 2021 год

Ситуация, сложившаяся в результате пандемии коронавируса, может привести к переносу сроков первого запуска новой европейской ракеты Ariane 6 со второй половины нынешнего года на 2021 год. Об этом сообщил в опубликованном в четверг газетой Le Figaro интервью Андре-Юбер Руссель, президент объединения Ariane Group, созданного для разработки и производства нового носителя, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас не наблюдалось какого-либо отставания от сроков вплоть до возникновения пандемии COVID-19. Однако теперь у нас сильно сократился дополнительный запас времени. Поэтому весьма вероятно, что первый запуск ракеты Ariane 6 будет перенесен на 2021 год", - сказал глава корпорации. Он уточнил, что официальное решение будет принято советом министров Европейского космического агентства (ЕКА) на заседании 23-24 июня.

По данным "Фигаро", для продолжения проекта создания носителя потребуется увеличение бюджета программы. Обычно ЕКА заранее предусматривает такую возможность для своих крупных проектов в размере дополнительных 20% от объема начального финансирования. Однако, как пояснил газете Руссель, "в отношении данного проекта это правило не применялось". "Поэтому теперь ЕКА придется, чтобы компенсировать удорожание программы, просить для такого финансирования разрешение правительств стран - членов организации", - добавил он.

По его мнению, подобное дополнительное финансирование "явно не достигнет отметки в 20%". Руссель пояснил, что это связано с тем, что, как считается, "больше почти не существует каких-либо серьезных [технических] рисков в реализации программы". "Но эти риски возрастут, если произойдут какие-либо инциденты в ходе предстоящих испытаний [опытного образца] ракеты на стартовой площадке", - отметил Руссель.