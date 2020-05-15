Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 4,5 млн
БАКУ /Trend/ - В мире по состоянию на 23:59 (GMT+4) насчитывается 4 500 854 человека, заразившихся коронавирусом с начала распространения инфекции, сообщил сайт Worldometer, который специализируется на мировой статистике, передает Trend.
От связанных с COVID-19 заболеваний скончались 302 065 человек, излечились 1 691 661.
США продолжают лидировать по количеству инфицированных и летальных исходов: 1 448 460 заразившихся и 86 468 скончавшихся.
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