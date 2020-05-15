За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло почти на 78 тыс.

Число инфицированных новым коронавирусом в мире возросло за сутки почти на 78 тыс., приблизившись к 4,25 млн. При этом количество подтвержденных летальных исходов увеличилось более чем на 6 тыс. и превысило 294 тыс., сообщила в ночь с четверга на пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 12:00 (GMT+4) 14 мая, в мире были зарегистрированы 4 248 389 инфицированных и 294 046 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 77 965, а умерших - на 6 647. Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 1 819 553. За сутки оно возросло на 37 989. Число умерших увеличилось на 2 617 и достигло 109 121. В Европе насчитывается 1 801 668 заразившихся и 163 413 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 21 352, а умерших - на 3 614.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 14 мая, там выявлено 293 805 инфицированных, зафиксировано 9 389 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 9 535, умерли 130 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 340 098 человек. Далее следуют Россия (252 245), Великобритания (229 709), Испания (228 691), Италия (222 104), Бразилия (177 589), Германия (172 239), Турция (143 114), Франция (138 609) и Иран (112 725). За минувшие сутки Великобритания переместилась на третью позицию, обогнав Испанию. В свою очередь Бразилия поднялась на шестое место, уступив седьмое Германии.