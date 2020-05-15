Азиатский банк развития оценил потенциальные потери экономики от COVID-19

Азиатский банк развития (АБР) заявил в пятницу, что потери мировой экономики, вызванные пандемией коронавируса, могут составить в этом году от $5,8 трлн до $8,8 трлн, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Это вдвое превышает предыдущий прогноз банка, поскольку продолжающиеся во многих странах мира меры сдерживания парализуют экономическое развитие.

"Этот новый анализ представляет собой широкую картину очень значительного потенциального экономического воздействия COVID-19. В нем также подчеркивается важная роль политических мер, которые могут помочь смягчить ущерб, наносимый экономике", - сказал главный экономист АБР Ясуюки Савада.

По прогнозу, потери в $8,8 трлн предполагают, что ограничения будут действовать в течение полугода, $5,8 трлн, если экономика не восстановится за три месяца.