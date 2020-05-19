В Сингапуре разрабатывают вакцину, которую можно изменить при мутации коронавируса

Ученые из Сингапура приступили к разработке универсальной вакцины против нового коронавируса, которая в течение трех недель может быть модифицирована в случае мутации вируса. Об этом рассказал во вторник газете The Straits Times руководитель местной компании Esco Aster Линь Сянлян, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "в своей работе ученые пытаются соединить антитела, вырабатываемые при воздействии коронавируса SARS-CoV-2, с белковой основой вируса гриппа". Эксперт отметил, что "при наличии такой белковой основы можно заставить иммунную систему реагировать на вирус и вырабатывать антитела".

Руководитель компании также сообщил, что "в случае мутации коронавируса разрабатываемая вакцина позволит ученым в течение двух-трех недель совместить антитела с возникшим новым штаммом". Разработчики планируют через два месяца приступить к испытаниям на животных, а клинические тесты начать через полгода.