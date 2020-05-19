Турция реализует меры по восстановлению сектора туризма

Власти Турции прилагают усилия к быстрому и эффективному восстановлению одного из стратегических направлений экономики страны - туризма на период после снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса нового типа (COVID-19)

Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире турецкого телеканала Kanal V, пишет во вторник Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

Глава дипломатии привлек внимание к ужесточению гигиенических требований на туристических объектах страны.

По словам Чавушоглу, МИД тесно взаимодействует с министерством культуры и туризма страны с целью минимизации ущерба от последствий пандемии.

«Значимость доходов от туризм для Турции в целом общеизвестна. Мир столкнулся с самым масштабным экономическим вызовом после Второй мировой войны»,- отметил министр.

Глава ведомства напомнил, что последствия экономического кризиса 2008 года для Турции оказались не столь ощутимыми. «Власти Турции продолжают делать все возможное для минимизации ущерба, в том числе для турсектора»,- сказал министр.

Чавушоглу напомнил, что хотя приоритетными туристическими направлениями для Турции остаются Россия и Китай, растет интерес туристов из стран Скандинавии и ряда стран Европы.

«Пандемия доказала всем, что «привязанность» к определенным рынкам сопряжена с серьезными рисками»,- подчеркнул глава ведомства.

Чавушоглу отметил далее, что власти Турции будут прилагать усилия для развития медицинского туризма.