Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 20 мая

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 20 мая достигло 4,9 миллиона миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте, передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru".

По информации проекта, в мире заражены 4 900 155 человек. Прирост заразившихся за сутки составил 95,9 тысячи человек. За весь период пандемии скончались более 323 тысяч пациентов, более 1,68 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшие от SARS-CoV-2 страны — США (1,5 миллиона зараженных) и Россия (299,9 тысячи). На третьей строчке рейтинга по числу инфицированных закрепилась Бразилия (271,8 тысячи). На четвертом месте разместилась Великобритания (250,1 тысячи), замыкает пятерку Испания (232 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 91 921 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.