Первый заместитель гендиректора ИА ТАСС Михаил Гусман награжден медалью Франциска Скорины

Первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман награжден медалью Франциска Скорины, передает Trend со ссылкой на Belta.by.

Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Этой государственной награды Михаил Гусман удостоен за значительный личный вклад в укрепление отношений между Беларусью и Россией, расширение сотрудничества двух стран в информационной сфере.