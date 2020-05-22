В работе Twitter произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в пятницу в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Наиболее активно о неполадках сообщают в Великобритании, США и Бразилии. В России с проблемами столкнулись жители Москвы, Нижнего Новгорода и Самары.

По данным сервиса, большая часть пользователей (73%) жалуются на сбои в работе сайта. Еще 16% не могут войти в соцсеть, 10% испытывают проблемы с приложением для iPhone или iPad.