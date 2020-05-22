За сутки число инфицированных коронавирусом в мире возросло более чем на 103 тыс.

В мире 22 мая 2020 07:32 (UTC+04:00)
За сутки число инфицированных коронавирусом в мире возросло более чем на 103 тыс.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в мире увеличилось за сутки более чем на 103 тыс., превысив 4,89 млн. При этом количество летальных исходов, связанных с коронавирусом, возросло более чем на 4 тыс. и превысило 323 тыс., сообщила в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 11:00 мск 21 мая в мире были зарегистрированы 4 893 186 инфицированных и 323 256 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 103 981, а умерших - на 4 467. Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 2 166 003. За сутки оно возросло на 60 333. Количество умерших увеличилось там на 2 806 и достигло 128 649. В Европе насчитываются 1 946 610 заразившихся и 170 283 умерших. За 24 часа число инфицированных в этом регионе возросло на 17 811, умерших - на 1 250.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 21 мая там выявлены 376 379 инфицированных, зафиксировано 10 468 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 14 477, умерли 165 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 501 876 человек. Далее следуют Россия (317 554), Бразилия (271 628), Великобритания (248 297), Испания (232 555), Италия (227 364), Германия (176 752), Турция (152 587), Франция (141 312) и Иран (126 949).

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