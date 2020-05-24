ВОЗ: За сутки число инфицированных коронавирусом в мире возросло более чем на 101 тыс.

В мире 24 мая 2020 21:55 (UTC+04:00)
ВОЗ: За сутки число инфицированных коронавирусом в мире возросло более чем на 101 тыс.

Число заразившихся коронавирусом нового типа в мире увеличилось за сутки более чем на 101 тыс., превысив 5,2 млн. При этом количество летальных исходов, связанных с инфекцией, возросло более чем на 4,2 тыс. и превысило 337 тыс., сообщила в воскресенье Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 12:00 (GMT+4) 24 мая в мире были зарегистрированы 5 204 508 инфицированных и 337 687 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 101 502, а умерших - на 4 286. Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами.

Днем ранее за сутки было зафиксировано 109 536 новых случаев заражения и 5 663 смертей.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 2 338 124. За сутки оно возросло на 55 636. Количество умерших увеличилось на 2 932 и достигло 138 116. В Европе насчитываются 2 006 984 заразившихся и 173 886 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 19 327, а умерших - на 928.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 24 мая там выявлены 415 806 инфицированных, зафиксировано 10 988 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 12 887, умерли 182 человека.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 568 448 человек. Далее следуют Россия (344 481), Бразилия (330 890), Великобритания (257 158), Испания (235 290), Италия (229 327), Германия (178 281), Турция (155 686), Франция (142 173) и Иран (133 521).

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