Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 25 мая

В мире 25 мая 2020 09:00 (UTC+04:00)
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 25 мая

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 25 мая превысило 5,4 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте, передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru".

По информации проекта, в мире заражены 5 407 700 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 96,6 тысячи. За весь период пандемии скончались 345 060 пациентов, 2,17 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,64 миллиона зараженных). На вторую строчку рейтинга поднялась Бразилия (363,2 тысячи человек), опередив Россию (344,4 тысячи). Также в пятерке остались Великобритания (261 тысяча) и Испания (235,8 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 97 720 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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