ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина как лекарства от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения временно приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в понедельник на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
"Исполнительная группа временно приостановила использование гидроксихлорохина и хлорохина в рамках испытания солидарности", - отметил он. Однако гендиректор добавил, что "лекарства продолжают считаться безопасными для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и малярией".
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