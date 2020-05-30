Microsoft заменит работающих на сайте MSN журналистов роботами

Компания Microsoft намерена заменить десятки журналистов, работающих на портале корпорации MSN, на роботов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает "Би-би-си".

Автоматизированные системы будут отбирать новостные сообщения для отображения на сайте. Сейчас заголовки и темы новостей собираются репортерами.

Microsoft заявляет, что замена этих журналистов на искусственный интеллект является этапом переоценки ведения бизнеса.

"Как и многие другие компании, мы регулярно переоцениваем свой бизнес. Это может привести к росту инвестиций в одной сфере и к реорганизации в другой. Наши последние решения не связаны с пандемией коронавируса", - говорится в заявлении компании.

Seattle Times отмечает, что к концу июня работу потеряют около 50 человек, но определенный коллектив журналистов сохранится.

Некоторые уволенные сотрудники отмечают, что искусственный интеллект может быть незнаком с редакционной политикой и на сайте окажутся неподобающие материалы.

Один из потерявших сотрудников констатировал, что его работой было изучение того, как роботы выполняют человеческую работу, а теперь искусственный интеллект лишил работы его самого.