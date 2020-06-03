Ученые нашли способ вернуть цвет поседевшим волосам

Ученые из Колумбийского университета выявили способ вернуть цвет поседевшим волосам. По их словам седина, вызванная стрессом, может быть обратима. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает Daily Mail.

В ходе исследования, специалисты установили, что уменьшение количества стресса в жизни может не только приостановить поседение волос, но и обратить этот процесс вспять. Волосы могут вновь обрести изначальный цвет. Тем не менее, исправить проблему можно лишь в том случае, если она возникла недавно.

Авторы работы подчеркивают, что седина возникает из-за изменений метаболических сигнальных путей белков в организме. На эти пути оказывают сильное влияние гормоны, которые производятся под воздействием сильного стресса – кортизол и другие. В итоге выяснилось, что чем меньше стресса в жизни человека, тем ниже давление.

В ходе эксперимента ученые брали волосы с голов добровольцев и с помощью специальных визуальных технологий определяли пигменты. Новый метод анализа волос похож на изучение колец в срезе дерева, по которым оценивают его возраст.

Исследователи ожидали увидеть седеющие волосы у основания, но когда они взяли почти 400 волос у 14 человек, они обнаружили обратное. Некоторые волосы были седыми на кончике, но были окрашены у основания. Таким образом, это значит, что волосы сперва поседели, а потом неожиданно вернулись к своему изначальному цвету.

Используя известные темпы роста волос, ученые смогли проследить, когда волосы человека поседели. Было обнаружено, что волосы седели во время стрессовых переживаний и переход от белого цвета волос к окрашенному происходил, когда стресс был ослаблен.

К слову, другими факторами, влияющими на потерю цвета волосами, являются генетика и курение. Если у человека в жизни имеются эти факторы, то снятие стресса не будет обращать вспять процесс поседения, добавили ученые.