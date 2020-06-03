Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 3 июня

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 3 июня превысило 6,37 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте, передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru".

По информации проекта, в мире заражены 6 378 237 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 113,3 тысячи. За весь период пандемии скончался 380 251 пациент, 2,72 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,8 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (555,3 тысячи человек), Россия (423,1 тысячи) оказалась на третьем месте рейтинга. Также в пятерке остались Великобритания (279,3 тысячи) и Испания (239,9 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 106 181 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.