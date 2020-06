SpaceX сообщила об успешном выводе на орбиту очередных 60 спутников системы Starlink

Американская компания SpaceX вывела в среду на орбиту очередную группировку 60 малых спутников Starlink. Об этом SpaceX сообщила в своем Twitter, где велась трансляция запуска, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Успешное размещение [на орбите] 60 спутников Starlink подтверждено", - написала компания.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 состоялся с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Спустя несколько минут первая ступень носителя, ранее пять раз использовавшаяся при пусках, была посажена на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Миссия неоднократно откладывалась из-за неблагоприятной погоды и накладок в графиках других запусков.

В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников Starlink, в ноябре того же года на орбиту доставлена вторая группа аппаратов, третья, четвертая и пятая - в январе и феврале этого года. Предыдущий запуск состоялся 22 апреля.

Сеть Starlink предназначена для предоставления пользователям по всей планете доступа к интернету за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Планируется, что эта система связи будет повсеместно, в том числе в труднодоступных и малонаселенных районах, обеспечивать широкополосный доступ к интернету на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.