Facebook удалил почти 200 аккаунтов организаций, пропагандирующих расовое неравенство

Сотрудники американской корпорации Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть, удалили около 190 учетных записей, связанных с организациями, объединяющими сторонников превосходства белой расы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей компании.

Специалисты Facebook установили, что участники данных организаций намеревались прийти на проходящие в США демонстрации, которые начались после смерти афроамериканца при задержании в Миннеаполисе (штат Миннесота). По данным сотрудников компании, некоторые из указанных лиц планировали принести с собой на данные манифестации оружие. Что именно они собирались сделать, не уточняется.

"Мы видели, что данные группы планировали призвать тех, кто является их сторонниками и членами, прийти на протесты, в некоторых случаях они были готовы взять с собой оружие", - приводит агентство слова Брайена Фишмана, который возглавляет подразделение Facebook, отвечающее за борьбу с распространением публикуемых экстремистами материалов. В компании не уточнили названия данных организаций, а также не сообщили, где они базируются.