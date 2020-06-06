Мониторинговый комитет ОПЕК+ рассмотрит продление майской квоты до конца августа
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на встрече 18 июня рассмотрит возможность продления максимального уровня сокращения добычи нефти до конца августа.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Кроме того, агентство отмечает, что Ирак согласился выполнить свои обязательства по квоте и компенсировать избыточную добычу нефти в мае - июне дополнительными сокращениями в июле - сентябре.
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