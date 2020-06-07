В Японии придумали маски для бассейна, защищающие от коронавируса

Специальную водостойкую маску, защищающую от распространения короанвируса, разработали в Японии для инструкторов школ плавания. Об этом сообщила в субботу газета The Asahi Shimbun, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Изделие по форме похоже на обычную медицинскую маску, только изготовлено оно из ПВХ и имеет жесткое ребро посередине вдоль линии носа. Это помогает создать пространство для воздуха внутри маски, а при плавании вода свободно проходит через нее и не мешает плаванию. Тем не менее такие маски не рекомендуется использовать при активных заплывах на скорость.

Идея создать подобное средство защиты принадлежит бывшему профессиональному пловцу, главе компании Rockin pool Дзюнъе Нисигаве. Маска предназначена главным образом для инструкторов школ плавания, поскольку они во время тренировок вступают в тесный контакт с детьми. Набор из 10 штук стоит 29800 иен (порядка $270). С момента начала производства в апреле и до конца мая по всей Японии было заказано более 16 тыс. таких наборов, и спрос постоянно растет.