Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 8 июня

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 8 июня, превысило 7 миллионов человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте, передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru".

По информации проекта, в мире заражены 7 009 065 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 126,3 тысячи. За весь период пандемии скончались 402 730 пациентов, 3,14 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,942 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (691,7 тысячи человек), Россия (467 тысяч) оказалась на третьем месте. Также в пятерке осталась Великобритания (287,6 тысячи), впервые оказалась в рейтинге Индия (257,4 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 110 514 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 8984 инфицированных. Всего в стране за время эпидемии зафиксировано 467 073 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 226 тысяч человек, 5851 пациент умер. С начала эпидемии в стране было сделано более 12,3 миллиона тестов на коронавирус.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.