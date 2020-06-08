Найдено спасение от тяжелой формы коронавируса
Американские ученые нашли новый препарат, способный спасти пациентов от тяжелой формы коронавирусной инфекции. Соединение, называемое акалабрутинибом, до этого применялось против злокачественных заболеваний крови. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Immunology, передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru".
Испытания с участием 19 тяжело больных пациентов (восемь из них были помещены на искусственную вентиляцию легких) продемонстрировали, что акалабрутиниб блокирует белок тирозинкиназу Брутона (ВТК), уменьшая риск респираторного дистресса и снижая сверхактивный иммунный ответ. Однако этот эффект должен быть проверен в рандомизированных контролируемых клинических исследованиях, также необходимых для определения безопасной дозы.
ВТК необходим для нормальной работы иммунитета и работы макрофагов, которые выделяют провоспалительные сигнальные молекулы цитокины. Цитокины действуют как посредники, помогающий регулировать защитные реакции организма при попадании инфекции. Однако при тяжелой форме COVID-19 может происходить избыточный выброс цитокинов, что способствует нарушению функций легких. Это гипервоспалительное состояние называют цитокиновым штормом, и в настоящее время не существует проверенных стратегий лечения этой стадии болезни.