В мире за сутки выявлено более 131 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев заражения новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 131 тыс., превысив 6,93 млн. При этом количество летальных исходов увеличилось более чем на 3,4 тыс. и приблизилось к 401 тыс. Соответствующие данные, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, опубликовала в ночь с понедельника на вторник ВОЗ.

По состоянию на 12:00 (GMT+4) 8 июня в мире было зарегистрировано 6 931 000 инфицированных и 400 857 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 131 296, а умерших - на 3 469. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлено 136 409 новых случаев заражения и 4 586 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 3 311 387. За сутки этот показатель возрос на 76 512. Количество умерших там увеличилось на 2 410 и достигло 181 804. В Европе насчитывается 2 286 560 заразившихся и 184 120 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 18 258, а умерших - на 388.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 641 429, зафиксировано 14 602 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 17 745, умерли 276 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 915 712 человек. Далее следуют Бразилия (672 846), Россия (476 658), Великобритания (286 198), Индия (256 611), Испания (241 550), Италия (234 998), Перу (191 758), Германия (184 193) и Иран (171 789).