В возможности заражения коронавирусом от бессимптомных носителей усомнились

Бессимптомные носители коронавируса крайне редко заражают других людей. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марию Ван Керкхов, передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru".

Эпидемиолог рассказала, что ученые сомневаются в возможности передачи вируса от зараженных, у которых заболевание протекает без симптомов, здоровым людям. По ее мнению, наиболее заразны именно больные с ярко выраженными симптомами.

Специалист ссылается на информацию ВОЗ, полученную из ряда стран с системами отслеживания контактов зараженных. Тем не менее вопрос о возможности экстраполяции этих данных на другие государства остается открытым.

Многие эксперты выразили сомнения в утверждении Ван Керкхов, так как она не предоставила подробной информации о статистике, на основе которой сделала свои выводы. Они также указали на то, что подобные заявления могут негативно сказаться на борьбе с распространением заболевания и повлечь за собой преждевременное снятие ограничительных мер.

Ранее Ван Керкхов опровергла распространенную теорию о том, что коронавирус со временем мутирует и становится все более опасным. Она рассказала, что вирус изменяется в пределах нормы, которая характерна для подобных ему заболеваний, например, гриппа.