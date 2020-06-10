Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 10 июня

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 10 июня превысило 7,24 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте, передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru".

По информации проекта, в мире заражены 7 244 108 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 125,6 тысячи. За весь период пандемии скончались 411 260 пациента, 3,37 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,97 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (739,5 тысячи человек), Россия (484,6 тысячи) оказалась на третьем месте. Также в пятерке осталась Великобритания (290,5 тысячи) и Индия (276,1 тысячи), ранее обогнавшая Испанию. В десятке рейтинга также находятся Италия, Перу, Франция и Германия.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 111 989 человек. Самая большая смертность зафиксирована у европейских стран из десятки государств, наиболее пострадавших от пандемии. Этот показатель превышает 10 процентов.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако при этом, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.