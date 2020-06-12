Google ужесточает требования к рекламе жилья и кредитования в США и Канаде

Американская корпорация Google ("Гугл") приняла решение запретить до конца текущего года таргетировать определенную рекламу на отдельные группы пользователей, основываясь на их половой принадлежности, возрасте, наличии детей, семейном положении и почтовом индексе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении одного из вице-президентов Google Скотта Спенсера, опубликованном в четверг на сайте корпорации.

"Правила размещения рекламы в "Гугл" разрабатываются для защиты пользователей, рекламщиков и издателей от такого противозаконного поведения, как дискриминация", - отметил Спенсер.

Он напомнил о том, что корпорация уже более десяти лет запрещает рекламным агентствам использовать свою продукцию в расчете на расовую принадлежность, вероисповедание, убеждения и физические недостатки пользователей. Google теперь расширила этот список "Новая политика запретит тем, кто рекламирует трудоустройство, жилье и кредитование, таргетировать или исключать рекламу на основании половой принадлежности, возраста, наличия детей, гражданского состояния и почтового индекса пользователей", - информировал вице-президент корпорации.

По его словам, решение вступит в силу на территории США и Канады до конца 2020 года.

Google - американская публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Компания, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet. Ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния).