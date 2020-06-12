Sony показала PlayStation 5

Компания Sony презентовала вечером 11 июня новую игровую консоль PlayStation 5. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале компании, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".

Приставка выполнена в черно-белом цвете с синей неоновой окантовкой. Она имеет 16 гигабайт оперативной памяти GDDR6, восьмиядерный процессор AMD Zen 2 с частотой 3,5 ГГц. Кроме того, консоль оснащена видеокартой RDNA 2 от AMD с мощностью 10,28 терафлопса.

Консоль будет представлена в двух вариантах: с дисководом Digital Edition и без него. Цена новой модели и старт продаж не уточнялись.

Помимо консоли на презентации представили и другие девайсы под PlayStation 5: наушники, геймпад DualSense, камеру и пульт дистанционного управления. Все они выполнены в едином черно-белом стиле.