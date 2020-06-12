Более 950 сотрудников ООН заразились коронавирусом

Более 950 случаев заболевания, вызываемого новым коронавирусом, зафиксировано среди сотрудников Организации Объединенных Наций. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"В целом число случаев [заболевания] в ООН составляет 953", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

ООН с середины марта ограничила личное присутствие в здании штаб-квартиры первостепенным персоналом секретариата. Все заседания Совета Безопасности, Генассамблеи и ЭКОСОС уже почти три месяца проходят по видеосвязи. Действующий формат работы в ООН сохранится как минимум до конца июня.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 7,5 млн человек, более 420 тыс. умерли.