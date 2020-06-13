Режим удаленной работы ООН продлен до конца июля

Сотрудники штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке продолжат работать в дистанционном режиме как минимум до конца июля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в письме генсека ООН Антониу Гутерриша, разостланном дипломатическим миссиям при организации. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.

"Я принял решение продлить действующий режим удаленной работы до конца июля 2020 года", - написал он.

ООН с середины марта ограничила личное присутствие в здании штаб-квартиры лишь ключевым персоналом секретариата. Все заседания Совета Безопасности, Генассамблеи и ЭКОСОС уже почти три месяца проходят по видеосвязи.

Ранее в пятницу официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил на брифинге, что в целом по всему миру COVID-19 заболели 953 сотрудника организации.