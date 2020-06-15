Землетрясение магнитудой 5,5 произошло вблизи Северных Курил

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане возле Северных Курил утром в понедельник, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, передает Trend.

Оно зарегистрировано в 08:23 по сахалинскому времени с эпицентром в 240 км юго-восточнее Северо-Курильска (о. Парамушир, Северные Курилы Сахалинской области), на глубине 39 км. Координаты эпицентра - 49 градусов северной широты и 148,3 градусов восточной долготы.

"По оперативным данным, ощутили землетрясение в городе Северо-Курильске силой до двух-трех баллов. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства. Тревога цунами не объявлялась.