В мире за сутки выявлено более 132 тыс. случаев заражения коронавирусом

В мире 16 июня 2020 00:41 (UTC+04:00)
В мире за сутки выявлено более 132 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев заражения новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 132 тыс., превысив 7,82 млн. При этом количество летальных исходов увеличилось почти на 4 тыс. и превысило 431 тыс., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 12:00 (GMT+4)15 июня в мире было зарегистрировано 7 823 289 инфицированных и 431 541 умерший. Заразившихся стало за сутки больше на 132 581, число умерших увеличилось на 3 911. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлено 137 526 новых случая заражения и 4 281 летальный исход.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 3 781 538. За сутки этот показатель возрос на 69 770. Количество умерших там увеличилось на 2 596 и достигло 201 848. В Европе насчитывается 2 416 920 заразившихся и 188 350 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 18 141, количество умерших увеличилось на 349.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 778 200, зафиксированы 17 077 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 19 649, умерли 437 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 057 838 человек. Далее следуют Бразилия (850 514), Россия (537 210), Индия (332 424), Великобритания (295 893), Испания (243 928), Италия (236 989), Перу (225 132), Иран (187 427) и Германия (186 461).

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