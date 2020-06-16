Парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности лидера оппозиции Царукяна

Национальное собрание Армении на заседании во вторник приняло решение лишить депутатского иммунитета лидера фракции "Процветающая Армения" и бизнесмена Гагика Царукяна, которому инкриминируют уклонение от уплаты налогов и дачу взяток во время парламентских выборов 2017 года. Заседание парламента транслировали в режиме реального времени местные телеканалы, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"87 депутатов [из 132] в ходе тайного голосования проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности Гагика Царукяна. Решение принято", - отметил спикер парламента Арарат Мирзоян.

Оппозиционные фракции "Просвещенная Армения" и "Процветающая Армения" не приняли участия в голосовании, заявив, что мотив лишения Царукяна депутатского иммунитета является политическим. В настоящий момент парламент рассматривает ходатайство Генпрокуратуры о выдаче разрешения на арест оппозиционного политика.

В воскресенье в Службе национальной безопасности Армении проинформировали, что раскрыли случаи нарушений, связанных с бизнесом Царукяна, на $60 млн. Также в ведомстве сообщили, что расследуют дело о массовых взятках во время парламентских выборов 2017 года. В ответ пресс-секретарь Царукяна Света Тоноян сказала, что лидер оппозиции передал свои компании в доверительное управление и сам не занимается бизнесом. Она добавила, что дело о взятках сфабриковано.

В начале июня лидер оппозиции заявил, что правительство Никола Пашиняна не справляется с проблемами в стране и должно уйти в отставку. Партия "Процветающая Армения", основанная Царукяном в 2006 году, имеет вторую по величине фракцию в парламенте.