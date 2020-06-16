Власти Пекина частично ограничили автобусное сообщение с другими регионами

Власти китайской столицы из-за сложной эпидемической ситуации временно ограничили автобусное сообщение между аэропортами города и другими регионами КНР. Об этом во вторник сообщила администрация автовокзала пекинского международного аэропорта Шоуду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отменены рейсы автобусов дальнего следования в Чифэн (автономный район Внутренняя Монголия), города Ланфан, Баодин и Таншань (провинция Хэбэй). Кроме того, власти предупредили жителей о том, что из-за вспышки эпидемии расписание и частота других рейсов могут измениться.

Накануне также было временно ограничено автобусное сообщение между международным аэропортом Дасин и южной железнодорожной станцией города, Пекинским вокзалом, автобусной станцией Дунчжимэнь на северо-востоке Пекина. О времени восстановления движения будет сообщено дополнительно.

Со вторника отменены рейсы автобусов между аэропортом Дасин и городом Таншань, со среды будет приостановлено автобусное сообщение по маршруту Дасин - Баодин.

Вспышка коронавируса на крупнейшем пекинском оптовом рынке "Синьфади" в южном районе Фэнтай была выявлена на прошлой неделе. С тех пор выявлено свыше 100 заразившихся, большинство их них - работники торговых точек, а также вступавшие с ними в близких контакт. Помимо оптового рынка власти столицы были вынуждены временно закрыть несколько важных коммерческих объектов, в том числе на западе города, поскольку они оказались в зоне повышенного риска. 15 июня администрация Пекина ввела усиленные меры контроля во всех жилых комплексах, которых в городе насчитывается более 7 тыс.

Согласно статистике, в медицинских учреждениях столицы КНР находятся более 100 лиц с заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в городе зарегистрировано 700 заразившихся, из них 584 выздоровели, девять умерли.