Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия избраны членами СБ ООН на 2021-2022 годы

Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия станут непостоянными членами Совета Безопасности ООН на 2021-2022 годы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют результаты состоявшегося в среду голосования Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

Ирландия набрала 128 голосов, Норвегия - 130, Мексика - 187, а Индия - 184.

Канада, конкурировавшая с Норвегией и Ирландией в группе европейских и других стран, не смогла набрать нужного количества голосов. Победитель от Африки будет определен во втором туре, поскольку ни Кения, ни Джибути не получили необходимой поддержки.

В СБ ООН входят 10 непостоянных членов, каждый год в рамках ротации меняются по пять государств. В отличие от "пятерки" постоянных членов (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция), они не обладают правом вето. Вновь избранные страны в 2021 году сменят в Совбезе Бельгию, Германию, Доминиканскую Республику, Индонезию и ЮАР. Второй год продолжат участвовать в работе СБ ООН Вьетнам, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис, Эстония.