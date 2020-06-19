Более 181 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки

Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев заражения новым коронавирусом на планете за сутки возросло более чем на 181 тыс., превысив 8,24 млн. При этом количество летальных исходов увеличилось более чем на 5 тыс. и превысило 445 тыс., такие данные ВОЗ опубликовала в ночь на пятницу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 11:00 мск 18 июня в мире были зарегистрированы 8 242 999 инфицированных и 445 535 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 181 232, число умерших увеличилось на 5 245. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлено 119 759 новых случая заражения и 5 494 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 4 015 386. За сутки этот показатель возрос на 115 527. Количество умерших там увеличилось на 3 436 и достигло 208 991. В Европе насчитывается 2 471 792 заразившихся и 190 304 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 19 328, количество умерших увеличилось на 722.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 837 497, зафиксированы 18 575 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 20 039, умерли 518 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 126 027 человек. Далее следуют Бразилия (923 189), Россия (561 091), Индия (366 946), Великобритания (299 255), Испания (244 683), Италия (237 828), Перу (237 156), Чили (220 628) и Иран (195 051).