Комитет ОПЕК+ добился от части "проштрафившихся" стран четких планов сокращения добычи

БАКУ/Trend/ - Министры мониторингового комитета ОПЕК+ посвятили всю встречу в четверг вопросу соблюдения дисциплины в альянсе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Саудовская Аравия настояла на том, чтобы пять стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти, не выполнивших договоренности в мае, представили четкий план компенсации. Таких графиков на встрече удалось добиться только от Ирака и Казахстана, остальные должны представить их до 22 июня.

В этот раз почти все 3,5 часа онлайн-совещания были посвящены вопросу дисциплины. Сделка по сокращению добычи нефти на 9,7 млн. баррелей в сутки начала действовать в мае. В таком объеме ОПЕК+ будет урезать производство сырья до конца июля. С августа ограничения будут ослаблены, и до конца года сокращать нужно будет только по 7,7 млн. баррелей.

Однако в мае этот план выполнялся только на 87%, так как не все страны полностью выполняли свои обязательства. Только на 46% от своей квоты добычу сократил Ирак, занимающий второе место в ОПЕК по объемам производства, на 40% - Габон. Лучше были показатели у Казахстана - 71%, Анголы и Нигерии - по 74%. Таким образом, ОПЕК+ не удалось убрать с рынка примерно 1,3 млн. баррелей в сутки, чтобы достичь стопроцентного выполнения условий сделки.

Отставание от обещанных темпов сокращения добычи в ОПЕК + случалось и в предыдущие три года. Но и при меньших объемах ограничений производства это мало влияло на общий показатель, тем более что Саудовская Аравия как лидер ОПЕК обычно значительно перевыполняла свои обязательства, подавая пример другим. Таким образом, план по сокращению добычи альянсом в целом часто был реализован более чем на 100%.

Все изменилось, когда речь зашла о беспрецедентных объемах ограничений, ведь по действующему соглашению каждая страна ОПЕК+ жертвует почти четвертью добычи - 23%. Ирак объяснял низкий уровень исполнения сделки техническими и финансовыми трудностями. Казахстан признал, что не смог в мае довести темпы сокращения производства нефти до планового из-за "инертности отрасли". Министры обеих стран в четверг пообещали до октября полностью компенсировать невыполнение плана. Так, Ирак планирует в июле дополнительно сократить добычу на 57 тыс. баррелей в сутки, а в августе и сентябре снижение составит еще по 258 тыс. баррелей в сутки.

Таких же графиков ждут от Нигерии, Анголы и Габона. В финальном коммюнике встречи, опубликованном на сайте ОПЕК, отмечается, что их должны представить до 22 июня. И только после этого министры ОПЕК+ проведут итоговую пресс-конференцию, которая изначально была запланирована на 18 июня.

В следующий раз мониторинговый комитет ОПЕК+ соберется 15 июля 2020 года.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: Fidan_Babaeva