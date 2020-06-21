Гитару лидера группы Nirvana Курта Кобейна продали на аукционе за $6 млн

Акустическая гитара покойного лидера группы Nirvana Курта Кобейна (1967-1994) продана в США на аукционе Julien's Auctions за рекордные $6 млн. Об этом сообщается в Twitter аукционного дома со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Продано за $6 010 000. Новый мировой рекорд для гитар", - указывается в заявлении. Эстимейт на данный лот, по информации на сайте Julien's Auctions, составлял $1-2 млн.

Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году, когда почти за $3,97 млн была продана электрогитара Дэвида Гилмора, бывшего фронтмена британской группы Pink Floyd. До того момента рекорд стоимости удерживала гитара участника группы The Beatles Джона Леннона, которая была продана за $2,4 млн.