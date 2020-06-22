В Лондоне из-за коронавируса увеличат плату за въезд в центр города

Стоимость въезда в центр Лондона повышается с понедельника. Таким образом власти города продолжат бороться за экологию в столице и одновременно покроют за счет автомобилистов часть ущерба, нанесенного ограничительными мерами из-за пандемии нового коронавируса общественному транспорту, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Это предусмотрено заключенным в мае соглашением между мэрией Лондона и правительством Великобритании, которое согласилось выделить в качестве чрезвычайной помощи 1,6 млрд фунтов ($1,95 млрд) на поддержку системы общественного транспорта столицы. Его доходы из-за пандемии упали на 90%.

С 22 июня стоимость въезда в центр Лондона будет повышена с 11,5 фунта до 15 фунтов (с 990 до 1 286 рублей по нынешнему курсу). Помимо этого, будет расширено время, когда она будет взиматься - с 07:00 до 22:00 часов, а не до 18:00, как до этого, также будет отменен бесплатный въезд по выходным и праздничным дням.

С апреля 2019 года владельцам автомобилей, которые не соответствуют новым жестким экологическим нормам, также приходится платить дополнительный экологический взнос в размере 12,5 фунта (1 072 рубля). Он распространяется на обладателей автомобилей с дизельными двигателями, возраст которых превышает 4 года, и машин с бензиновыми двигателями старше 13 лет.

Таким образом, прокатиться в центре городе на дизельном автомобиле 2015 года выпуска или, скажем, на бензиновом автомобиле, приобретенном в начале двухтысячных годов или раньше, обойдется владельцу в 27,5 фунта (почти 2,5 тыс. рублей). Нынешнее же повышение стоимости въезда в центральную часть города было анонсировано как временная мера, но когда цена будет снижена, не уточняется.