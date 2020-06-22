Число случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 9 млн
Число случаев инфицирования коронавирусом нового типа в понедельник достигло 9 003 042. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным исследовательской организации, наибольшее число инфицированных зафиксировано в США - 2 289 168. Следом идут Бразилия (1 083 341), Россия (591 465), Индия (425 282) и Великобритания (306 761).
Общее число умерших из-за коронавируса составляет 469 122.
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